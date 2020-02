11 Febbraio 2020

Procedura ristretta. Affidamento della concessione del diritto di superficie della copertura del Palazzetto dello Sport di Cavour (TO) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Durata: 25 anni. L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economica in aumento sulla base d’asta pari ad euro 200 annuali. Importo: n.d. Scadenza: 2 marzo 2020 Bando (zip)