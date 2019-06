11 Giugno 2019

Bando pubblico per l’affidamento in concessione di due stalli di parcheggio di proprietà del Comune di Calvenzano (BG) in Largo XXV Aprile per installare e gestire una colonnina di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica. Importo: n.d. Scadenza: 13 luglio 2019 Bando (zip)