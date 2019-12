11 Dicembre 2019

La Provincia di Monza e della Brianza ha puvvlicato un avviso per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica in favore del comune di Lissone. Durata in mesi: 240. Importo: 13.861.110 euro Scadenza: 18 febbraio 2020 Il bando