22 Gennaio 2021

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la concessione in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale di Gaglianico (BI) per complessivi 20.000 metri quadrati per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Importo: 107.184 € Scadenza: 5/2/2021 Bandi (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

