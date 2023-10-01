Il portale sarà temporaneamente offline per un intervento tecnico programmato della durata di un giorno.

L’operazione è finalizzata al miglioramento delle prestazioni del sito e all’introduzione di un nuovo cruscotto dedicato ai lettori, pensato per offrire un’esperienza di navigazione più efficiente e personalizzata.

Ci scusiamo per il temporaneo disagio e ringraziamo i lettori per la comprensione.

QualEnergia.it tornerà online al termine dei lavori, completamente operativo e ulteriormente ottimizzato.