27 Novembre 2020

Affidamento della fornitura installazione e gestione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici ad Altidona (FM), per una durata di anni 8, oltre a 4 anni aggiuntivi in caso di rinnovo (2 lotti). Importo: n.d. Scadenza: 9/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi