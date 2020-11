27 Novembre 2020

Avviso pubblico per il reperimento di soggetti privati per la fornitura, installazione e gestione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale di Taibon Agordino (BL) e per la concessione in gestione per un periodo di 6 anni. Importo: n.d. Scadenza: 12/12/2020 Bando (zip)