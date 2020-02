21 Febbraio 2020

Avviso pubblico manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti privati interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico a Colleretto Giacosa (TO). Durata: 10 anni. Importo: n.d. Scadenza: 5 marzo 2020 Bando (zip)