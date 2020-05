4 Maggio 2020

Manifestazione interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su spazi pubblici ad Abbadia San Salvatore (SI). Il contratto avrà durata presunta di anni 8. Importo: n.d. Scadenza: 15 giugno 2020 Bando (zip)