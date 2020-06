15 Giugno 2020

Avviso pubblico di procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati a Pozzuoli (NA). Durata: 6 ann. Importo: n.d. Scadenza: 30 giugno 2020 Bando (zip)