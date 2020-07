24 Luglio 2020

Indagine di mercato per la fornitura, installazione e gestione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici presso il parcheggio del parco degli alpini in via sant'antonio nel comune di Castione della Presolana (BG). Importo: n.d. Scadenza: 4/8/2020 Bando (zip)