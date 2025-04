Calabria: contributi per ricerca e innovazione su materiali sostenibili per applicazioni energetiche

Contributi a imprese e a Organismi di Ricerca che presentano progetti di ricerca sulle tematiche della call europea M-ERA.NET 2025: materiali sostenibili per applicazioni energetiche; superfici, rivestimenti e interfacce innovative; materiali compositi avanzati e leggeri; materiali funzionali; materiali per sfide ambientali. Ente appaltante: Regione Calabria. Importo: 500.000 euro Scadenza: 13/5/2025 Bando (pdf) Per informazioni: Regione […]