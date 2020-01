28 Gennaio 2020

La Regione Basilicata nell’ambito del POR FESR Basilicata 2014-2020 promuove azioni interregionali e/o transnazionali mediante la creazione di partenariati tra partner operanti nella Regione Basilicata e partner operanti in altre regioni italiane e/o in altri Paesi di cui al successivo comma 2, di cui almeno un partner operante in un altro Stato Membro dell’Unione europea. […]