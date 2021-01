26 Gennaio 2021

Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla individuazione di operatori, qualificati ESCo, da invitare alla gara per affidare in concessione, mediante un contratto di EPC (energy performance contract), utilizzando mezzi finanziari propri o con finanziamento tramite terzi, gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento, efficientamento, gestione e predisposizione ai servizi di smart city, compreso […]

