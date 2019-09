13 Settembre 2019

Manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Contratto di Prestazione Energetica e individuazione di soggetto promotore, per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni agli incentivi erogati dal GSE (Conto Termico 2.0) per la realizzazione degli interventi previsti nel Comune di Prata Principato Ultra (AV). Importo: n.d. Scadenza: 24 settembre 2019 Bando (zip)