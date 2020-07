29 Luglio 2020

Fornitura di n. 16 000 apparecchi illuminanti a led per l'illuminazione di permanente delle gallerie autostradali di competenza della committente Autostrade spa. Durata in mesi: 48. Appalto suddiviso in 2 lotti. Importo: 3.200.000 € Scadenza: 17/9/2020 Bando (zip)