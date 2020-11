20 Novembre 2020

La consueta analisi trimestrale Enea, in questa edizione dedicata al terzo trimestre 2020, mostra una ripresa di consumi ed emissioni, che segue il rallentamento del secondo quarto, dovuto in gran parte alle misure. Qui trovate una sintesi, pubblicheremo la versione integrale non appena disponibile (qui la raccolta dei numeri precedenti). Autore: Enea Data di pubblicazione: […]