3 Novembre 2020

Una nuova ricerca internazionale pubblicata su Case Studies in Thermal Engineering esplora le diverse soluzioni disponibili per abbassare la temperatura delle celle solari. Autore: AA.VV. Data di pubblicazione: giugno 2020 Pagine: 17 Il documento è collegato all’articolo: Quali sono le migliori tecnologie per raffreddare i moduli fotovoltaici? Scarica pdf