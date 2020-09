24 Settembre 2020

Procedura negoziata per per l’individuazione di operatori economici per l’adeguamento sismico e opere elettriche dell’unità US2 del complesso immobiliare sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (AR). Importo: 247.816 € Scadenza: 28/9/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi