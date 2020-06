16 Giugno 2020

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori di adeguamento impianti elettrici e realizzazione nuove cabine MT/BT rinnovamento cabina per Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli. Importo: 553.590 euro Scadenza: 3 luglio 2020 Bando (zip) Bandi del […]