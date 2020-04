14 Aprile 2020

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori di adeguamento impianti elettrici e realizzazione nuove cabine MT/BT rinnovamento cabina vecchia lotto 2. cig: 826510439 presso IRCCS Fondazione G. Pasquale di Napoli. Importo: 634.646 euro Scadenza: 30 aprile 2020 Bando (zip)