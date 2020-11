Titolo: Air quality in Europe – 2020 report

Le emissioni inquinanti sono diminuite in Europa negli ultimi anni, così come il numero di morti premature che si possono attribuire alla cattiva qualità dell’aria, ma il quadro di generale miglioramento non deve distogliere l’attenzione da parecchie zone critiche, tra cui il bacino padano in Italia.

Autore: Agenzia europea dell’ambiente

Data: novembre 2020

Pagine: 164

Il documento è collegato all’articolo: Italia ai primi posti in Europa per le morti premature da inquinamento atmosferico

