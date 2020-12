9 Dicembre 2020

Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, meglio agire subito: per ridurre il pedaggio sulla strada della decarbonizzazione, bisognerebbe partire subito e andare a un’andatura costante invece che indugiare, accelerando alla fine, secondo uno studio di ricercato dell’Università di Aarhus e Karlsruhe Institute of Technology.

Autore: Marta Victoria, Kun Zhu, Tom Brown, Gorm B. Andresen e Martin Greiner

Data pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 9

Early decarbonisation of the European energy system pays off