La bozza in circolazione del “Decreto Prezzi” collegata al Decreto Rilancio sembra rispondere, almeno in parte, ai timori su massimali di prezzo troppo bassi per i cappotti termici – uno dei due interventi chiave per aprire le porte alla detrazione del 110% – di cui vi avevamo raccontato in questo articolo. Ne abbiamo parlato con […]

Potrebbe interessarti anche: