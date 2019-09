Raddoppiare le rinnovabili, investire sugli accumuli e su nuove infrastrutture di rete con il continente. Solo così si potrà evitare un'inutile e costosa infrastruttura per il gas. Ma servono idee e piani chiari.

Torniamo ancora sulla Sardegna, perché secondo noi qui si giocherà una partita chiave per il futuro energetico dell’isola e per il suo processo di decarbonizzazione. Un banco di prova anche per il neonato governo che a parole punta a un teorico green new deal. Puntare sulle rinnovabili e su tutte le forme di accumulo in […]

