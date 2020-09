Le potenzialità dell’Italia per la produzione futura di idrogeno “verde” (cioè ricavato da fonti rinnovabili) sono state al centro dell’audizione di Stefano Patuanelli davanti alla commissione Attività produttive della Camera, in merito al piano nazionale per l’utilizzo dei prossimi finanziamenti del Recovery Fund. Il ministro dello Sviluppo economico, dopo aver confermato gli orientamenti del MiSE […]

Potrebbe interessarti anche: