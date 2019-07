L’obiettivo è arrivare a 1 GW/anno di capacità produttiva di moduli fotovoltaici.

Si può competere direttamente in Cina con i colossi asiatici del fotovoltaico: per le aziende europee del settore è molto difficile ma ci sono alcuni casi in cui ciò avviene. Un’esperienza tutta italiana è quella di FuturaSun, che ha appena annunciato l’apertura di una nuova fabbrica nel distretto industriale di Taizhou, nella provincia di Jiangsu, […]

