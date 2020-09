Con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Semplificazioni, il dl 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. In basso trovate il testo votato dal parlamento e divenuto legge, […]

