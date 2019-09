Tempi lunghi per le autorizzazioni e conti economici che rischiano di saltare: vediamo alcuni aspetti critici del decreto Fer 1 sulla bonifica di tetti e coperture in eternit.

Sostituire l’amianto con il fotovoltaico rischia di diventare un’operazione troppo lunga, complessa e costosa per molte aziende: sul nuovo incentivo previsto dal decreto Fer 1 per la bonifica delle coperture in eternit stanno già piovendo alcune critiche. Ricordiamo in breve come funziona il meccanismo: il decreto Fer 1 include un contingente specifico per il fotovoltaico […]

