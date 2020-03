Il “cigno nero” COVID 19 probabilmente interromperà, momentaneamente, questa fase storica in cui sembrava che nulla potesse fermare l’accelerazione delle rinnovabili. Con l’epicentro dell’emergenza che si è spostato dalla Cina all’Europa e la pandemia in fase di diffusione in tutto il globo, per il fotovoltaico, infatti, la preoccupazione non è più tanto per problemi di […]

Potrebbe interessarti anche: