La detrazione del 90% del nuovo Bonus facciate si può abbinare alla cessione del credito a i fornitori o allo sconto in fattura? La domanda (neretti nostri) è tra le diverse giunte in redazione per la rubrica “Chiedilo a QualEnergia.it PRO – Leggi e Fisco” (potete mandarle a rubriche@qualenergia.it e consultare le risposte nella sezione […]

Potrebbe interessarti anche: