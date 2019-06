I progetti nel campo degli accumulatori al litio per i veicoli e lo storage di rete in una sintesi dei documenti trasmessi alla X Commissione del Senato.

Quale sarà il contributo italiano alla Battery Alliance, l’alleanza europea delle batterie voluta da Bruxelles per costruire un’industria forte e competitiva in questo settore? Di recente, Francia e Germania hanno annunciato investimenti multimiliardari per costruire nuove super-fabbriche di accumulatori al litio da impiegare principalmente sui veicoli 100% elettrici. Intanto il nostro paese sta intensificando programmi […]

Potrebbe interessarti anche: