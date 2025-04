Le celle solari tandem promettono efficienze superiori nei moduli fotovoltaici che inglobano materiali semiconduttori diversi rispetto alle celle a giunzione singola, ma uno dei principali ostacoli resta la trasparenza della cella superiore. Un’elevata trasparenza è fondamentale non solo per evitare il degrado della cella inferiore, ma anche per mantenere l’efficienza della cella superiore stessa. Ottimizzare […]