Da ieri, 5 maggio 2025, è possibile richiedere il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per migliorate gli impianti sportivi, anche rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico. Il bando “Sport e Periferie 2025” (allegato in fondo) si rivolge a tutti i Comuni italiani, e ha in dotazione […]