Seconda asta Fer X transitorio, c’è l’ok dell’Unificata Redazione QualEnergia.it

Via libera al decreto per la gara con criteri Nzia da 1,6 GW, riservata al fotovoltaico con componenti non cinesi.

Procede l’iter per concretizzare la seconda asta del Fer X transitorio, da tenersi entro fine anno, con un contingente massimo di 1,6 GW e riservata al fotovoltaico con componenti non cinesi. Oggi, 30 luglio, in Conferenza Unificata, assieme all’intesa sul Ddl Nucleare e sul decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

