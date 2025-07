Gli impianti a fonti rinnovabili “ready to build” salgono a 9 GW in Italia al 30 giugno 2025, in aumento di quasi 500 MW rispetto alll’aggiornamento precedente di fine maggio. Il dato emerge dalla piattaforma Econnextion di Terna, che mostra la suddivisione delle richieste di connessione per le diverse tecnologie delle energie rinnovabili e degli accumuli […]