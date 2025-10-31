L’Italia si prepara a entrare nell’era dei prezzi elettrici negativi, ma il passaggio rischia di essere più lento e complesso di quanto possa apparire a prima vista. Il meccanismo europeo di accoppiamento dei prezzi regionali, o Price Coupling of Regions (PCR), rende già tecnicamente possibile l’arrivo dei prezzi sotto zero anche nel nostro Paese. Tuttavia, secondo molti esperti, la struttura della rete e la normativa nazionale, che ancora impone un[…]
Prezzi elettrici negativi in Italia: è una questione di confini