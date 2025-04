Alla Germania converrebbe suddividere il suo mercato elettrico in diverse “zone di offerta”: ciò consentirebbe di ottenere una maggiore efficienza economica con risparmi complessivi stimati in 251-339 milioni di euro per il 2025 (considerato come anno di riferimento). In Italia, invece, al pari della Francia, la configurazione attuale del mercato elettrico è la più efficiente […]