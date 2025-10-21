La Regione Lombardia eroga contributi per sostenere le aziende del settore ittico che investono per migliorarsi anche dal punto di vista energetico. Il bando (allegato in basso) ha disponibili 2.660.796 euro, finanziati dall’obiettivo 2.2 del FEAMPA 2021-2027. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Questa misura […]