Home > Bandi energia >Lombardia: contributi per la riqualificazione energetica nella trasformazione dei prodotti ittici

Lombardia: contributi per la riqualificazione energetica nella trasformazione dei prodotti ittici

Dalla Regione Lombardia incentivi alle imprese per la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili negli impianti di trasformazione dei prodotti della pesca.

La Regione Lombardia eroga contributi per sostenere le aziende del settore ittico che investono per migliorarsi anche dal punto di vista energetico. Il bando (allegato in basso) ha disponibili 2.660.796 euro, finanziati dall’obiettivo 2.2 del FEAMPA 2021-2027. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Questa misura […]

