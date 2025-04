È stato aperto ieri, 14 aprile 2025, il bando della Regione Friuli Venezia Giulia che concede contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l’installazione di impianti fotovoltaici. Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 2 milioni di euro, così suddivisi: 1.500.000 per le imprese attive nel settore della zootecnia, […]