In Cina sta prendendo forma l’impianto fotovoltaico galleggiante più grande del mondo con una potenza complessiva di 1 GW. Come annuncia in una nota del 13 novembre il suo sviluppatore, CNH Energy, sono stati connessi alla rete elettrica i primi lotti di pannelli FV nel distretto di Kenli, nella provincia di Shandong, 8 km al […]