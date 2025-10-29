La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura

Quando è possibile installare un impianto fotovoltaico galleggiante su bacini interni a fondi agricoli? Dal punto di vista strettamente normativo la questione è articolata e per dare alcuni punti di riferimento Assistal ha organizzato il 28 ottobre uno specifico webinar. Il framework da considerare “è multilivello e a volte si contraddice, con difformità territoriali”, quindi “non è facile rimanere aggiornati”, come spiega Francesco Tedioli dello Studio legale Tedioli. Se da[…]