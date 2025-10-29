INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,9% (28 ott) - PUN: 117,17 €/MWh (30 ott) - Petrolio WTI: 60,13 $/b - Gas Eu TTF: 31,50 €/MWh - CO2: 78,32 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,9% (28 ott) - PUN: 117,17 €/MWh (30 ott) - Petrolio WTI: 60,13 $/b - Gas Eu TTF: 31,50 €/MWh - CO2: 78,32 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Fotovoltaico >La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura

La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura

PRO
CATEGORIE:

I vincoli da considerare in aree private e su bacini in concessione approfonditi nel webinar Assistal sugli aspetti di diritto agrario e tutela della risorsa idrica.

ADV
image_pdfimage_print

Quando è possibile installare un impianto fotovoltaico galleggiante su bacini interni a fondi agricoli? Dal punto di vista strettamente normativo la questione è articolata e per dare alcuni punti di riferimento Assistal ha organizzato il 28 ottobre uno specifico webinar. Il framework da considerare “è multilivello e a volte si contraddice, con difformità territoriali”, quindi “non è facile rimanere aggiornati”, come spiega Francesco Tedioli dello Studio legale Tedioli. Se da[…]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO
Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 29 Ottobre 2025
PRO
Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica
  • 29 Ottobre 2025
Nuove soluzioni per ricavare energia per l’intelligenza artificiale
  • 29 Ottobre 2025
PRO
L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta
  • 29 Ottobre 2025
PRO
Le graduatorie del secondo bando Fer 2
  • 29 Ottobre 2025
PRO
Strategie per un teleriscaldamento europeo più verde e competitivo
  • 29 Ottobre 2025
PRO
In Liguria ancora contributi per energia rinnovabile negli edifici pubblici

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy