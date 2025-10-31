Potrebbe essere uno sgambetto doloroso quello inferto dalla Sardegna al Governo sullo schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri l’11 settembre, che modifica a sua volta il D.lgs 25 novembre 2024 n. 190, cioè il Testo unico rinnovabili. Il 29 ottobre, infatti, si attendeva l’intesa sul provvedimento in Conferenza Unificata, mai raggiunta perché al necessario voto di unanimità si è opposta la sola Regione Sardegna. Sul piano strettamente[…]
Le conseguenze dello sgambetto sul Testo unico rinnovabili