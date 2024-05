La milestone “M1C2-11 Riforma 2” del Pnrr stabilisce che nel quarto trimestre di quest’anno entrino in vigore incentivi per l’utilizzo del “cold ironing” nei porti. Si tratta di una soluzione di elettrificazione delle banchine per decarbonizzare il consumo delle navi in stazionamento, che altrimenti dovrebbero utilizzare i motori endotermici a bordo. La milestone, inoltre, dà […]