Sui Certificati bianchi sta per diventare operativa la riforma messa in consultazione a novembre: “entro maggio”, secondo le tempistiche previste dal Mase. In questi giorni sta infatti circolando una bozza del nuovo provvedimento, che al momento sarebbe in consultazione al ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. Come noto, il nuovo dm deve definire gli obblighi […]