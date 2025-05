Le batterie utility scale spingono il mercato europeo Redazione QualEnergia.it

CATEGORIE:

Germania e Italia in testa per le installazioni annuali nel 2024, intorno ai 6 GWh in ciascuno dei due Paesi. Attesa per la prima asta del Macse. Analisi e previsioni nel Market Outlook 2025-2029 di SolarPower Europe.

ADV

Lo scorso anno in Europa si sono installati 21,9 GWh di batterie, il massimo di sempre, anche se in termini percentuali (+15%) la crescita è stata minore rispetto agli anni precedenti. La capacità cumulativa dei sistemi di accumulo elettrochimico operativi è quindi salita a circa 61 GWh. È il quadro tracciato da SolarPower Europe (SPE) […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER