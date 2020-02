7 Febbraio 2020

Gli eventi di AIEL nell’ambito di “Progetto Fuoco” alla Fiera di Verona:

Mercoledì 19 febbraio



Green New Deal ed energia rinnovabile dal legno. Politiche, numeri, azioni per accelerare la transizione energetica

orario: 11,30-13 / 14,30-17 (Sala Puccini – Galleria tra Pad. 6 e 7)

Le biomasse legnose si candidano a protagoniste della decarbonizzazione nel settore del riscaldamento.

Ne parlerà AIEL in occasione dell’evento inaugurale mercoledì 19 febbraio insieme a Gse, Ispra, ArpanVeneto e istituzioni italiane ed europee.

Programma e iscrizioni (pdf)

Venerdì 21 febbraio

Legno rinnovabile per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione energetica dell’esistente e l’alimentazione di impianti tecnologici “cleantech”

orario: 9,30-13,45 (sala Convegni – Pad. 7)

Il convegno si rivolge ai progettisti e intende fornire informazioni tecniche e pratico-applicative sulle potenzialità del legno sia come materiale per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione energetica di quelli esistenti – anche integrato con altri materiali della bioedilizia – sia come biocombustibile rinnovabile per l’alimentazione di moderni impianti tecnologici, anche integrati con altre rinnovabili.

Programma e iscrizioni (pdf)

Sabato 22 febbraio

Riscaldarsi a legna e pellet: qualità, efficienza e sicurezza a servizio del consumatore finale

orario: 10-13 (Area Workshop – Stand Aiel – Pad. 3)

AIEL e Altroconsumo parleranno di riscaldamento domestico a legna e pellet in termini di qualità, efficienza e sicurezza per il consumatore finale.

Programma e iscrizioni (pdf)