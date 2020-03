21 Marzo 2020

Webinar Italia Solare

Mercoledì 25 marzo, ore 15-16,30

L’obiettivo del webinar, dedicato a tutti gli attori della filiera dell’energia solare fotovoltaica, è quello di fornire elementi di valutazione e scenari di riferimento per l’evoluzione dei probabili modelli di business applicabili ai nuovi contesti che si creeranno quando le nuove Direttive EU (rinnovabili, mercato elettrico, efficienza energetica) saranno trasposte in normativa nazionale. Affronteremo la tematica dal punto di vista dei modelli per l’autoconsumo e per i grandi impianti.

Programma e iscrizioni