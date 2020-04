28 Aprile 2020

Energia Italia in collaborazione con Fimer, presenta il secondo appuntamento online dal titolo “Fimer: il progresso Made in Italy segmento per segmento. Parte 1”.

Il webinar è suddiviso in due sezioni, il 29 aprile alle ore 15:00 e giovedì 30 aprile allo stesso orario.

Il relatore di entrambi i webinar è Giovanbattista Napolitano, Technical Support Coordinator Italy di Fimer; focus del primo appuntamento “La gestione smart dell’energia in casa tua”; “La nuova app Energy Viewer: il tuo impianto a portata di mano”; “Export limitation le smartgrid diventano realtà”.

La seconda parte del webinar verte invece su “Le soluzioni anti ombreggiamento” ; “Commissioning: panoramica sulle nuove procedure“; “Retrofit & Revamping”; “CEI021/CEI016: panoramica adeguamento inverter di stringa“.

Relatore: Giovanbattista Napolitano