21 Aprile 2020

Fronius ha recentemente presentato la nuova gamma di inverter ibridi Fronius GEN24 Plus. Per visualizzare funzionalità e caratteristiche tecniche (webinar di presentazione).

Lunedì 4 maggio, alle ore 17, si svolgerà il webinar che tratterà di come abbinare Fronius Smart Meter ai nuovi inverter ibridi Fronius GEN24 Plus per massimizzare l’efficienza energetica dei clienti finali.

Iscrizioni al webinar